Consiglio comunale: si parla anche di alloggi Erp e passaggio a livello di Putignano

Molti gli argomenti in discussione nella seduta di domani, martedì 12 luglio (dalle 14 alle 21) del Consiglio Comunale. In particolare sarà approvata la possibilità per alcuni inquilini delle case popolari che hanno determinati requisiti di poter acquistare l’abitazione nella quale abitano e poi sarà approvato il tanto atteso passaggio a livello a Putignano. Tra le interpellanze si ricorda quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sulle antenne di telefonia mobile in Via Santa Maria (gli risponderà l’assessore all’ambiente Filippo Bedini) mentre, per quanto riguarda le mozioni, si ricorda quella sul caro bollette presentata dal consigliere Giovanni Pasqualino (Lega).

Da regestare, infine, l’ordine del giorno sulla situazione deli lavoratori Avr presentata dalla seconda Commissione consiliare di garanzia. La presidente di questa Commissione è la consigliera Olivia Picchi (Pd). Questa seduta del Consiglio Comunale si terrà in parte in presenza e in parte da remoto. Sarà possibile seguirla, come di consueto, sul Canale YouTube del Comune di Pisa. La prossima riunione del Consiglio Comunale si terrà martedì 19 luglio.

Si terrà sempre domani, martedì 12 luglio, alle 12 in Comune, un incontro tra i capigruppo consiliari e Franco Bertolucci, presidente della Biblioteca 'Franco Serantini' e Stefano Gallo, direttore scientifico della stessa Biblioteca affinché venga intitolata piazza San Silvestro al giovane anarchico di cui ricorrono, proprio quest’anno, i 50 anni della morte. A coordinare questa riunione sarà il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai. La richiesta di questo incontro era stata avanzata da tutti e quattro i capigruppo consiliari di minoranza, cioè Matteo Trapani (Pd), Gabriele Amore (M5S), Antonio Veronese (Patto Civico) e Ciccio Auletta (Diritti in Comune).