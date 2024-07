Si riunisce il Consiglio comunale: l'assemblea discute del garante delle persone anziane

Lunedì 22 luglio, dalle 14.30 ad oltranza dei lavori, si svolgerà l'ultima seduta del Consiglio Comunale prima della pausa estiva. All'ordine del giorno, su proposta dell'amministrazione comunale, la proroga del termine della scadenza della dichiarazione di pubblica utilità relativa alla soppressione del passaggio a livello di Putignano. Successivamente, dopo il via libera della Commisione Politiche Sociali (hanno votato a favore i consiglieri di maggioranza, astenute le opposizioni), i consiglieri voteranno il Regolamento comunale del garante per i diritti delle persone anziane.

"Questa nuova istituzione comunale di garanzia - ha detto la consigliera Rachele Compare, che è anche presidente di questa Commissione comunale - affiancherà altri Garanti già istituiti in passato come quello per i detenuti o quello sulla disabilità. Questo Regolamento è stato un lavoro importante e voglio ringraziare l'assessora alle politiche sociali Gabriella Porcarola e la dirigente comunale Cristina Pollegione e tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza".

Questa nuova istituzione era stata proposta nella passata legislatura dall'allora vicensindaca Raffaella Bonsangue, oggi capogruppo consiliare di Forza Italia e costituisce uno degli obiettivi di mandato dell'attuale amministrazione.La funzione del Garante degli anziani è gratuita, nominato dal sindaco e durerà in carica per tutta la durata di mandato dello stesso Sindaco.

All'inizio della seduta i consiglieri discuteranno 4 question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune), è sull'aumento delle spese condominiali nelle case popolari de I Passi. Gli risponderà l'assessora Giovanna Bonanno. Il secondo, del consigliere Luigi Sofia (SI), è sul canone di locazione delle strutture adiacenti a piazza dei Miracoli. Gli risponderà l'assessore Paolo Pesciatini. Il terzo, del consigliere Gianluca Gionfriddo (La città delle persone), è sulla vendita del Santa Chiara. Gli risponderà l'assessore Raffaele Latrofa. Il quarto, infine, del consigliere Matteo Trapani (PD), è su i lavori sul viale Delle Cascine. Gli risponderà l'assessore Raffaele Latrofa. Anche questa seduta del Consiglio comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale Youtube dello stesso Consiglio.