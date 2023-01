La lista Uniti per Volterra contro l'ascensore alle mura: "Bruttura gratuita"

"Un numero crescente di cittadini ferma noi dell'opposizione per chiedere informazioni sul cantiere del costruendo elevatore/ascensore a Gioconovo. Sale la preoccupazione per quella che si preannuncia come una bruttura gratuita, con un impatto fortissimo sul sistema delle mura medievali di Volterra". Il capogruppo di opposizione della lista Uniti per Volterra Paolo Moschi, con una nota, chiede attenzione "alle più alte istituzioni" affinché "le Mura di Volterra vengano salvate, ad ogni costo". L'opera in costruzione da alcuni mesi.

"Avendo guardato le carte depositate in Comune - afferma Moschi - mi sono meravigliato della mancanza di un rendering, cosa che solitamente viene richiesta ai privati anche per variazioni assai meno rilevanti. Pertanto ho chiesto lumi alla Soprintendenza chiedendo un sopralluogo in loco. Da Pisa però mi è arrivata una risposta tardiva e fuori tema, una non risposta che mi invitava negli uffici. Noi crediamo che questo Paese viva una profonda crisi istituzionale e burocratica. Eppure uffici che talvolta sono assai severi nei confronti dei cittadini privati, non dovrebbero essere da meno quando si tratta di pubbliche amministrazioni. Visto che questo ascensore rimarrà, con il suo grande 'vestito' di corten, molto impattante, di fronte alle mura, cambiando per i prossimi decenni, forse secoli, la visuale delle mura medioevali di Volterra, credo che la situazione meriti quantomeno un sopralluogo in loco il prima possibile, prima che l'opera sia definitivamente realizzata. Questo per evitare errori o valutazioni forse sommarie".