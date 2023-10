"Problemi all'ascensore e ai servizi igienici della Neuroriabilitazione infantile di Pisa"

"Il reparto di Neuroriabilitazione infantile dell’Aou di Pisa presenta diverse criticità. Ieri l’ascensore che collega Pediatria (situata al primo piano di un edificio del Santa Chiara) al reparto si è bloccato e alcuni piccoli pazienti non hanno potuto fare la terapia perché non potevano salire in Neuroriabilitazione. Ci segnalano che da diverso tempo quell’ascensore registra dei problemi. Non possiamo accettare che un servizio venga sospeso a causa di un guasto così banale. Perché l’azienda ospedaliera universitaria non provvede a cambiare l’ascensore o a fare una manutenzione più incisiva all’impianto?".

Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci, che insieme alla consigliera comunale FdI Elena Del Rosso insiste: "Abbiamo appreso che i servizi igienici della stessa struttura sono inagibili da circa un mese. Presentiamo, pertanto, un'interrogazione in Consiglio regionale per sapere se l’Aoup ha intenzione di ripristinare i servizi igienici nel reparto e quando e come intende ovviare al problema dell’ascensore. Il reparto segue numerosi piccoli pazienti che, in molti casi, vivono già delle situazioni complesse, è intollerabile che il nostro servizio sanitario non vado loro incontro.