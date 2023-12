Assemblea aperta di Tutta un'altra storia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I tavoli di "Tutta un'altra Storia", area pro Elly Schlein del Partito Democratico, lanciati durante l’assemblea del 21 ottobre al circolo Alberone sono partiti! La partecipazione e l’ascolto hanno generato entusiamo su temi fondamental. Tanto c'è da fare e quanto sta accadendo in città ci porta a fare insieme delle riflessioni sul futuro della nostra città e del nostro partito La politica di cura e ascolto non può fermarsi e non può esistere cambiamento senza partecipazione, per questo invitiamo cittadine e cittadini alla prossima assemblea aperta che si terrà il 12 dicembre alle 21:00 presso il circolo ARCI Il Fortino a Marina di Pisa per condividere la sintesi del lavoro di partecipazione e discussione dei 5 tavoli tematici. Tutta un’altra Storia vuole dare voce a tutti, iscritti e simpatizzanti, perché la partecipazione attiva è il motore di un cambiamento positivo. Siate con noi protagonisti del cambiamento!!