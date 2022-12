"Chi governa a livello locale e nazionale vuole militarizzare il territorio"

La base di Coltano come una questione che la politica 'di governo' vuole, mentre martedì 20 dicembre alle 18, a Palazzo Ricci, ci sarà l' assemblea del Movimento No Base. Una città in comune e Rifondazione comunista invitano a quell'appuntamento, commentando la notizia e le immagini della presenza del sidnaco di Pisa Michele Conti insieme al consigliere Diego Petrucci dal neo Ministro della Difesa Guido Crosetto.

"Quando la Lega aveva il vento in poppa - scrive in una nota Ciccio Auletta di Diritti in Comune - il sindaco Conti andava a Roma accompagnato dal leghista Ziello, ora che il vento è cambiato, va accompagnato nei palazzi del Ministero dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Petrucci. Così sotto la supervisione di Petrucci questa mattina Conti ha incontrato il Ministro Crosetto sulla nuova base militare a Coltano da 190 milioni di euro. La foto dell’incontro non è causale e il messaggio è chiaro: la questione della base e delle decine di milioni di euro connessi è 'un affare' di Fratelli d’Italia. E' bene ricordare d'altronde che il Ministero Crosetto è stato ai vertici di aziende che fanno dell’economia di guerra il proprio business. Dall’incontro emerge con chiarezza che per chi governa a livello locale e nazionale la base militare si deve fare a Pisa per la sua posizione strategica e cedendo intere aree pubbliche del nostro territorio alla militarizzazione. Saranno i militari a chiedere e loro a dare incondizionatamente: purchè l’affare si faccia".

Promette comunque battaglia civica l'esponente politico: "L'ampia e plurale opposizione contro la base militare a Coltano e altrove che il Movimento No base ha costruito in questi mesi e le migliaia di cittadine e cittadini che sono scesi in piazza impediranno questo progetto ieri, oggi e domani!".