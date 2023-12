Assemblea provinciale di Italia Viva: Anna Ferretti presidente, formata la squadra direttiva

Grande partecipazione alla prima Assemblea provinciale Pisa della neoeletta a presidente Anna Ferretti, che si è svolta venerdì 1 dicembre a Pontedera. "Abbiamo presentato le linee programmatiche politiche e gli obiettivi da raggiungere in vista delle amministrative ed europee del 2024", ha detto la Presidente. E' stato presentato il manifesto identitario del partito e la squadra della cabina di regia che affiancherà la Presidente secondo il regolamento congressuale. "La squadra avrà il compito di coordinarsi secondo le proprie deleghe con i territori, per dare risposte concrete ai medesimi, confrontandosi con i rappresentati del Consiglio regionale Toscana. Un progetto ricco di iniziative - ha concluso - che vede già la partecipazione di Luigi Marattin a San Miniato a gennaio, per discutere di Economia e Fisco, e che prevede la costituzione di tavoli di discussione dei temi fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei territori e del partito di Italia Viva".

I componenti della squadra con le loro deleghe:

- Raffaela Maria Sateriale, imprenditrice ed esperta nella comunicazione social con oltre 15 anni di esperienza nella gestione delle campagne elettorali. Delega: responsabile della comunicazione e delle attività social. Relazioni con la stampa.

- Valter Picchi, consulente di imprese e consigliere comunale a Calcinaia e all’Unione dei Comuni Valdera. Delega: responsabile enti locali e delle strategie di partito.

- Lapo Paladini, dirigente multinazionale americana con esperienza pluriennale di lavoro all’estero. Delega: responsabile strategie di comunicazione; organizzazione squadra; referente progetto Italia Viva-Centro- Renew Europe.

- Giulio Belcari, operatore settore commercio. Delega: responsabile degli eventi e del tesseramento.

- Nino Gambuzza, esperto della Formazione. Delega: responsabile della formazione e della partecipazione politica. Referente Progetto Italia Viva-Centro- Renew Europe.

- Laura Baccelli, collaboratrice in studio tecnico nella produzione di documentazione tecnico amministrativa per le opere pubbliche. Delega: responsabile progetti lavori pubblici, scuola e cultura.

- Carlo Lazzeroni, imprenditore nel settore turistico. Delega: responsabile delle relazioni con la città di Pisa e territori limitrofi. Relazioni università e ricerca; pubblica amministrazione; associazionismo.

- Moreno Guiducci, operatore tecnico di Farmacia ospedaliera. Delega: responsabile dell’associazionismo e terzo settore; sport: politiche giovanili; politiche sociali.

- Mara Rocchi, operatore sanitario. Delega: responsabile di salute sanità e ambiente.