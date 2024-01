Un bilancio dei primi sei mesi di opposizione: assemblea pubblica del centrosinistra

La coalizione che alle ultime comunali ha sostenuto Paolo Martinelli rilancia l'attività sui territori e la proposta programmatica alternativa alla giunta Conti. Lo fa convocando un'assemblea pubblica al Circolo Pagoda di Riglione, venerdì 9 febbraio alle ore 18. Dopo circa sei mesi di opposizione, il centrosinistra torna dunque dove si era ritrovato all'indomani delle elezioni e dove era stata avviata una prima programmazione di attività sui territori.

Ad annunciarlo è lo stesso Martinelli: "Ci rivediamo a Riglione, dove si era riunita con grande entusiasmo, dopo le comunali, la marea di persone che ha sostenuto il Progetto Civico e Progressista. Lo facciamo per raccontare questi sei mesi, in cui l'amministrazione Conti si è mostrata per quello che è dopo i fuochi d'artificio della campagna elettorale: inconcludente, priva di visione, incapace di mantenere le promesse elettorali. Dopo i tagli ossessivi dei nastri dello scorso anno, la città è ferma e problemi come il traffico e i parcheggi, la sicurezza, l'impoverimento sociale, la questione abitativa sono lì ad aggravarsi in attesa che chi governa intervenga. In questi sei mesi" prosegue Martinelli.

"Come coalizione Civica e Progressista abbiamo incalzato l'amministrazione, chiesto conto delle scelte sbagliate e delle non scelte, avanzato proposte alternative, quasi sempre respinte da una destra sorda al confronto. Il coordinamento politico tra le forze del Progetto Civico e Progressista però non si è mai fermato e torniamo a Riglione per fare un passo in più, per riprendere insieme ai cittadini la costruzione di un progetto alternativo, fatto di proposte concrete che faremo vivere dentro e fuori il Consiglio comunale, perché 'Un'altra idea di Pisa', titolo dell'incontro, è assolutamente urgente. Il 9 febbraio - conclude Martinelli - rendiconteremo la nostra attività di questi mesi, presenteremo le prime proposte programmatiche e ne raccoglieremo da chi parteciperà all'incontro, continuando il percorso di partecipazione nei quartieri iniziato lo scorso anno". L'incontro è aperto a chi desidera partecipare e si concluderà con l'apericena.