Assistenti sociali assunte dalla Sds, Conti: "Svolta storica"

La Società della Salute della zona Pisana che ha annunciato a inizio luglio l'entrata in servizio di 16 nuove assistenti sociali a tempi indeterminato, a cui si aggiungerà a breve l'assunzione di ulteriori figure a tempo determinato.

Per il sindaco di Pisa Michele Conti si tratta di "una svolta storica nella gestione dei servizi sociali. Di fronte ad una situazione in cui ormai da decenni, gli utenti hanno dovuto confrontarsi con le problematiche scaturite da un continuo turn over delle assistenti sociali, che non permetteva di garantire percorsi lineari di presa in carico delle persone soprattutto con bisogni complessi da seguire nel tempo, compiere un passo del genere signifca attuare un'inversione di rotta fondamentale. Voglio esprimere i miei complimenti al sindaco e presidente della Sds Sergio Di Maio per aver operato questo storico cambio di rotta, portando a termine con coerenza e costanza un lungo percorso amministrativo che era stato avviato per volontà di Gianna Gambaccini, durante gli anni della sua presidenza fino al 2021. La scelta di tornare a internalizzare un servizio così importante per la presa in carico di utenti che necessitano di essere seguiti in maniera costante nel tempo, rappresenta un atto coraggioso e necessario, che recepisce le indicazioni del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali presentato dal Ministero delle Politiche Sociali".

"Un cambio di rotta - insiste Conti - in grado di assicurare una maggiore qualità nel servizio rivolto ai cittadini più fragili, che il nostro Comune, per il proprio territorio, ha sostenuto con un investimento di circa 250mila euro. Si tratta di una scelta che è perfettamente in linea con il lavoro portato avanti dall'assessore Gambaccini in questi anni a Pisa, che è riuscita a ricreare l'Ufficio Politiche Sociali all'interno del Comune per seguire la gestione dei Bonus sociali. Un scelta che si è rilevata vincente, come abbiamo visto durante il periodo della pandemia, in cui Comune e SdS hanno gestito con grande efficienza la distribuzione dei buoni alimentari e tutto il sistema di Bonus Sociali messo in piedi dall’Amminmistrazione per portare aiuto immediato ai cittadini più fragili e in difficoltà".

Plaude alla misura anche il Partito Democratico di San Giuliano Terme: "E' sempre una buona notizia quando si rafforzano la quantità e qualità dei servizi rivolti alle persone più in difficoltà del nostro territorio. La decisione rappresenta anche e soprattutto un cambio di strategia netto e significativo rispetto al recente passato che pone fine a uno dei principali ostacoli degli anni scorsi nei percorsi di presa in carico da parte dei servizi delle situazioni di maggiore fragilità: nella professioni sociali, infatti, sono fondamentali le relazioni e i legami di fiducia che necessariamente vengono meno quando c'è una frequente rotazione nelle assistenti sociali, con professioniste che preferiscono andare a lavorare altrove e che devono necessariamente essere sostituite con altre che, però, sono obbligate a ricominciare da capo quel paziente lavoro di tessitura di relazioni nei territori e costruzione di rapporti di fiducia, non solo con le famiglie assistite ma anche con gli altri soggetti impegnati nel contrasto delle situazioni di povertà".