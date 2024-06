Attività ludiche in pediatria a rischio, Pasqualino (Lega): "Giù le mani dai bambini"

"In Terza commissione abbiamo audito Tiziana Ardone, presidente dell’Associazione Amici di Pediatria - commenta Giovanni Pasqualino, capogruppo Lega in Consiglio comunale - Un'associazione che opera da più di 20 anni nel nostro reparto di pediatria e che regala sorrisi ai bambini ricoverati. Quello che è emerso oggi, grazie all’interessamento dell’assessore Riccardo Buscemi, è che da un giorno all’altro i fondi sono diminuiti e la stessa, per portare avanti le proprie attività, è stata costretta ad attivarsi con raccolte fondi varie".

"Apprendiamo anche che l’Azienda ospedaliera ha avuto diversi incontri con la Regione ma ad oggi ancora nessuna novità. Mi chiedo - continua Pasqualino - se un servizio così importante, che regala momenti di spensieratezza ai bambini, possa non trovare continuità per mancanza fondi".

"Ho richiesto - conclude Pasqualino - che venga audito il prima possibile l'assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, poiché per tutta la Commissione e per lo stesso assessore Buscemi questa situazione ha priorità assoluta. Giù le mani dai nostri bambini che meritano di trascorrere il periodo di ricovero ospedaliero con leggerezza e questo può avvenire solo grazie allo stanziamento delle risorse necessarie volte a dare una forte stabilità alle attività ludiche".