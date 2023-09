Aumento dell'abbonamento tpl per i quartieri di Oratoio e Riglione nel silenzio dell'amministrazione comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il trasporto pubblico locale è un elemento centrale per assicurare la mobilità delle persone, in quanto non solo garantisce l’esercizio dei diritti essenziali e lo svolgimento delle attività quotidiane ma agisce anche da leva a sostegno dello sviluppo economico e della connettività dei territori. L'utilizzo del trasporto pubblico da parte di un viaggiatore, soprattutto per le sue necessità quotidiane di pendolarismo, è legato alla sostenibilità economica, all'affidabilità del sistema e del servizio. Più vantaggioso economicamente e affidabile è il sistema più fiducia avrà in esso il viaggiatore che sarà felice di continuare a utilizzarlo e a non cercare un altro mezzo di trasporto.

Rappresentando un’alternativa al trasporto privato, la mobilità collettiva consente anche di ottenere significativi vantaggi in termini di maggiore sicurezza, migliori condizioni di vivibilità nei centri urbani e – sul fronte della tutela ambientale – riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e della congestione stradale, oltre a generare benefici socio-economici. Tema quello della sostenibilità ambientale che rappresenta una delle sfide più importanti per il nostro futuro e quello delle prossime generazioni. Siamo rimasti particolarmente contrariati quando abbiamo appreso dell’aumento di oltre il 60% dell’abbonamento di autolinee toscane per i quartieri di Oratoio e Riglione che sono stati classificati come extraurbani. Consideriamo che il pullman è il mezzo pubblico fondamentale e sostenibile con cui i cittadini di Oratoio e Riglione si spostano dalla periferia alla città, gli aumenti vanno ad impattare in modo significativo sulle casse delle famiglie. Il trasporto pubblico è utilizzato molto dalle studentesse e dagli studenti che si spostano da questi quartieri per raggiungere le scuole, le attività ricreative e sportive quotidianamente. I consiglieri comunali Marco Biondi e Luigi Sofia hanno presentato un’interpellanza in Consiglio Comunale in cui chiedono chiarimenti al Sindaco e alla Giunta su questi aumenti. Nello specifico chiedono se in questi mesi è stato creato un tavolo politico con Autolinee Toscane per evitare l’aumento dei costi e quali azioni sono state intraprese per evitare la classificazione a zone extraurbane di Oratoio e Riglione.

Questa amministrazione sosteneva, in campagna elettorale, che avrebbe portato una maggiore attenzione verso i quartieri periferici. Nella realtà, l’interesse è stato solo nei proclami. Ogni giorno le famiglie italiane e pisane devono fare i conti con l’aumento del costo della vita, l’inflazione e il caro vita, invece di attivarsi per agevolarle l’attuale amministrazione ha rinunciato al suo ruolo di vigilanza e di contrasto alle difficoltà e alle diseguaglianze. Nel passato il Comune aveva sempre creato un tavolo istituzionale politico per gestire il trasporto pubblico, cosa che non sta più avvenendo. Si constata, per concludere, l'assenza del Comune nella tutela dei bisogni dei cittadini nei confronti del gestore del servizio del trasporto pubblico.