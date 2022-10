Ospedale e presidi, il sindaco Conti: "La sanità non funziona, siano potenziati gli organici"

"Ricevo da un numero sempre maggiore di cittadini pisani segnalazioni di cattivo funzionamento del nostro ospedale di Cisanello. Da Sindaco sono molto preoccupato". Ha parlato nello scorso Consiglio comunale il primo cittadino Michele Conti, dando risalto alla necessità di potenziare il presidio sanitario della città, che serve utenti da tutta la Toscana e oltre, ma anche i distaccamenti locali del territorio.

"A volte si tratta di piccole questioni - riassume su Facebook - altre riguardano vicende più complesse e a raccontarle è direttamente il personale ospedaliero, medici, infermieri e operatori. Leggo poi con stupore e sgomento le notizie di molti medici che decidono di dimettersi e proseguire a lavorare nel privato".

"Ieri a Firenze è stato organizzato un convegno sulla 'questione medica in Toscana' - prosegue - alla presenza del presidente Giani, dell'assessore alla sanità Bezzini e del direttore generale dell’assessorato Gelli. Se mi fosse stato chiesto di intervenire, da Sindaco di una città importante come Pisa, avrei chiesto chiarimenti rispetto alle tante segnalazioni ricevute e spiegazioni del perché la sensazione generale che si sta consolidando è quella di una sanità pubblica regionale sempre più al collasso e in difficoltà anche a dare servizi essenziali e di prima urgenza. Il sindaco Nardella ha fatto una serie di proposte di riforma della legge 40 del 2005, quella del modello delle 3 maxi Asl. Proposte che non tengono conto delle esigenze dei diversi territori e soprattutto delle persone, ma che evidentemente nascono in ambienti fiorentini - è l'attacco politico - e in particolare del Pd che, come al solito pensa di esaurire argomenti importanti per tutti nel chiuso delle proprie stanze. La sanità regionale toscana rischia il commissariamento, ha detto il presidente Giani. E, aggiungo io, non si può continuare a far finta che tutto vada bene, perché non è così".

L'appello è che "subito vengano potenziati gli organici a Cisanello così come è fondamentale che nella progettazione e costruzione di un grande ospedale universitario di area si pensi in primo luogo a chi deve frequentarlo per ragioni di salute e di lavoro e alla sua sostenibilità. Al contempo è necessario che venga potenziata la sanità sul territorio. A Pisa aspettiamo la costituzione delle due Case della Salute, in via Garibaldi e a Marina, così come da tempo previsto. Il Comune ha fatto la sua parte, aspettiamo che anche la Regione Toscana e le sue articolazioni facciano la loro".