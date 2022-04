Anniversario della Liberazione: l'intervento di 6000 Sardine Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il movimento delle 6000 Sardine di Pisa augura a tutta la città, a tutta la cittadinanza senza distinzione alcuna, un buon Anniversario della Liberazione d’Italia. Oltre ad essere una fondamentale ricorrenza storica, il 25 aprile permette di poter riattualizzare costantemente i principi della Resistenza e della Costituzione. In anni come quelli che viviamo, è essenziale che la memoria della Liberazione sia sorgente di una forza aggregatrice di cui la società contemporanea ha urgente bisogno.

Vogliamo che la Liberazione sia un giorno di festa quanto di lotta. Essa, in quanto colonna portante della memoria storica italiana ed europea, deve unire tutte le persone senza confini, a differenza di chi, come il nostro Primo Cittadino ed altri, insiste sul carattere parziale della memoria della lotta partigiana. Sosteniamo con fervore che il 25 aprile non sia una ricorrenza di cui beneficia una parte di società piuttosto che un’altra, quanto invece un momento simbolico per continuare a lottare per il riscatto e la libertà, che rappresenta un orizzonte al quale l’umanità è chiamata a tendere: non allenteremo la presa nel contrasto alla celebrazione di D’Achiardi, nell’opposizione a privilegi per la cittadinanza pisana rispetto a persone straniere, nella richiesta di rientrare nella rete READY, nella lotta contro ordinanze cieche e discriminatorie contro i meno abbienti.

Il ricordo della Resistenza partigiana deve essere colonna portante della nostra società. Il movimento delle Sardine si impegna costantemente nel tutelare i risultati della Resistenza, a partire dalla nostra carta costituzionale, che va difesa ogni giorno, oggi più che mai. Festeggiamo il 25 aprile, per una lotta che non sarà conclusa fino a quando l’ultima persona non sarà anch’essa liberata.