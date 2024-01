Degrado a Pontedera, la replica di Fratelli d'Italia al PD: "Cittadini avvertono senso di impotenza e timore"

Dopo l’intervento di Matteo Bagnoli in merito al degrado dilagante che dilaga in alcuni quartieri di Pontedera, il segretario del Partito Democratico Francesco Papiani ha accusato Bagnoli di fare polemiche goffe e pretestuose, dichiarando che Pontedera è una città sicura.

"Tuttavia non siamo noi a doverlo smentire - affermano i consiglieri di FdI Matteo Bagnoli e Franco Valleggi - ma direttamente i cittadini stessi che dimostrano il contrario. Dopo l'occupazione abusiva di alcuni giorni fa in via Pisana, da parte di un gruppo di spacciatori, tra gli abitanti di Pontedera è presente un senso di impotenza, abbandono e un forte sentimento di nostalgia per la Pontedera di qualche anno fa."

I consiglieri riportano le parole dei residenti: "Peccato perché alcuni anni fa non si respirava questo clima di abbandono. E invece questo episodio, insieme ad altri come piccoli furti di abiti appesi sui fili dei terrazzi ad asciugare, tanto per fare un esempio, non ci fanno stare tranquilli. Nessuno di noi, anche di giorno, apre più la porta. Se sentiamo un rumore più forte del normale subito sobbalziamo. Non si può continuare in questo modo".

"Addirittura - proseguono Bagnoli e Valleggi - gli addetti del Comune al secondo intervento per liberare l'appartamento, hanno dovuto installare doppie barricate alle finestre e inferriate alla porta d’ingresso dell’appartamento. Papiani e i signori del Partito Democratico, invece di stare rinchiusi nei loro uffici, dovrebbero tornare fra la gente per capire come si vive nella città che, loro stessi, hanno costruito".

"Forse capirebbero cosa vuol dire vivere con un costante senso di paura e abbandono - concludono - Perché nel 2024, in un paese normale, non dovrebbe essere necessario mettere una doppia barricata agli accessi di una casa per non farla occupare".