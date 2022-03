Banchetti di Italia Viva a Pisa per dare il via alla campagna di ascolto

Italia Viva scende in piazza in tutta Italia nelle prossime settimane per fare sentire la propria voce sulla crisi in Ucraina e per spiegare l'impegno portato avanti dal partito di Matteo Renzi in questo anno di Governo, "a partire dall'assegno unico familiare. Primo tassello della riforma del Family Act, portata avanti dal ministro di Italia Viva Elena Bonetti, l'Assegno unico e Universale è una misura dedicata a tutte le famiglie e garantisce fino a 175 euro al mese per ogni figlio, fino ai 21 anni", scrive in una nota.

Sabato 26 e Domenica 3 aprile, con l'occasione nazionale dei banchetti in tutte le piazze italiane, Italia Viva di Pisa città guidata da Carlo Lazzeroni, lancia la sua campagna di ascolto: nei banchetti presenti in Corso Italia e in Largo Ciro Menotti, nei prossimi week end, sarà possibile per tutti i cittadini compilare un questionario, evidenziando le priorità per Pisa e le criticità più grandi della città e dei singoli quartieri. Partirà poi il 'Laboratorio Riformista', con incontri nei vari quartieri della città, per rilanciare il concetto della Partecipazione e del coinvolgimento nei cittadini nelle scelte politiche e amministrative.

Sarà presente ai banchetti, insieme a diversi componenti del comitato comunale, il Coordinatore provinciale Michele Passarelli Lio. I banchetti si svolgeranno sabato 26 marzo in Corso Italia (vicinanze Logge dei Banchi) e domenica 3 aprile in Largo Ciro Menotti dalle ore 15.30 alle 19.