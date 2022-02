Banchetto al mercato di via Paparelli di Potere al Popolo: "Fermiamo il carovita del governo Draghi"

Sabato 5 gennaio Potere al Popolo terrà dalle ore 10.30 un banchetto al mercato Paparelli di Pisa, sotto l'antenna centrale, per una petizione popolare "contro il carovita. Il governo Draghi sta scaricando tutte le conseguenze della crisi economica e pandemica sul mondo del lavoro, sui pensionati, sui giovani e i settori popolari, gli aumenti delle tariffe (gas, luce) e dei carburanti stanno portando ad un aumento dei prezzi di tutti i beni essenziali, a fronte di una diminuzione di salari e pensioni".

L'iniziativa è per sostenere la richiesta di "investimenti per calmierare le tariffe in modo da neutralizzare gli aumenti sul mercato tutelato; stop alla privatizzazione del mercato energetico; stop a qualsiasi taglio o ridimensionamento di salari, pensioni, reddito di cittadinanza, pensioni di invalidità e altri redditi sociali e investimenti per incrementarli; riforma fiscale che tassi ricchi e superprofitti e non tagli le tasse alle grandi imprese; investimenti nella riconversione ecologica dell’economia, senza scaricarne i costi economici sulle spalle di lavoratori e lavoratrici; reddito sociale per i disoccupati, i lavoratori precari,i pensionati poveri; istituzione del salario minimo di 10€/h".