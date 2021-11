Bando 'Sport x tutti', Gambini (FdI-PnC): "Misura importante, sport è scuola di vita"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ancora un'altra tappa importante a sostegno dello sport nella nostra città, dopo i sostegni alle associazioni e società sportive, gli interventi sugli impianti di proprietà comunale e il nuovo regolamento per l'affidamento degli impianti sportivi comunali arrivano i VOUCHER per lo sport. Sono molto soddisfatta ed orgogliosa per la realizzazione da parte dell'amministrazione comunale del progetto relativo ai voucher per lo sport che ha origine da una mozione presentata dal nostro gruppo consiliare, e della quale sono prima firmataria, che da subito ha avuto il sostegno e la condivisione da parte del Sindaco Michele Conti e portato in giunta dall'assessore Raffale Latrofa. Questo progetto trova origine nella consapevolezza del forte valore socio educativo che lo sport rappresenta per i bambini e per i giovani: il diritto a svolgere la pratica dell'attività sportiva, non solo per gli importanti effetti positivi per il corretto e sano sviluppo psicofisico ma soprattutto quale scuola di vita, capace di trasmettere principi e insegnamenti propri della vita sociale e di relazione. C'è un legame stretto ed un parallelismo forte tra lo sport e la vita nella società civile: lo sport insegna ad accrescere le relazioni sociali, l'integrazione e l'inclusione. Nello sport sono fondamentali il rispetto del proprio ruolo e la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti all'interno della squadra, proprio come nella società civile e nella vita quotidiana, attraverso un confronto leale ed una competizione sana con l’avversario e una collaborazione con i propri compagni. Attraverso lo sport i bambini ed i giovani acquisiscono lo spirito di squadra per uno scopo comune e condiviso, la lealtà nel saper perdere ma principalmente nel saper vincere, in modo corretto e sano, nel rispetto dei ruoli e delle regole. Lo sport è scuola di vita, è socializzazione, integrazione e inclusione ed è per questo che è importante che a tutti i giovani e ai bambini sia data l'opportunità di praticarlo al di fuori dell'ambito scolastico, all'interno del quale sono troppo poche le ore che gli vengono dedicate. lo sport insegna che serve impegno per ottenere successi, superare ostacoli e difficoltà, sentirsi parte di un gruppo e migliorare le proprie prestazioni, ed aiuta i bambini ed i giovani ad acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità, ma soprattutto li aiuta a non arrendersi di fronte agli ostacoli: i ragazzi nell'attività sportiva si trovano ad affrontare sfide, dinamiche e difficoltà che fanno parte della vita quotidiana. Essere sportivi significa saper accettare una sconfitta e ripartire da essa con maggiore forza e determinazione. Attraverso il bando LO SPORT PER TUTTI sarà permesso alle famiglie di fare frequentare ai propri bambini e giovani le attività sportive presenti sul territorio nelle realtà associative che svolgono una fondamentale funzione socio educativa insostituibile e preziosa per la crescita consapevole e responsabile dei giovani atleti a tutti i livelli e consentirà una diffusione della pratica sportiva come mezzo per contrastare fenomeni negativi e dannosi come le dipendenze, il bullismo, l'emarginazione, il razzismo e consentirà di prevenire stili di vita sedentari soprattutto in un momento come questo nel quale la pandemia li ha isolati sempre di più e ha visto l'utilizzo smodato di dispositivi elettronici. Sono molto orgogliosa di questa opportunità per le famiglie della nostra città e come madre sono consapevole dell'importanza di una misura come questa per i bambini e i giovani e per una loro crescita sana da un punto di vista psicofisico e soprattutto educativo e sociale, che sia realizzato e tutelato come diritto concreto allo svolgimento della pratica dello sport oltre le difficoltà e le differenze economiche.