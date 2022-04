Base militare a Coltano, Forza Italia: "Nessun no a priori, attendiamo i dettagli del progetto"

Nessun no a priori al progetto ma la necessità di conoscere i dettagli prima di esprimere il proprio giudizio. E' la posizione di Forza Italia sulla base militare di Coltano al centro negli ultimi giorni di un'accesa discussione tra le forze politiche e non solo.



"È impensabile che per un progetto della portata che viene descritta, una struttura base che dovrebbe ospitare il Gruppo di Intervento Speciale (GIS), il 1° Reggimento Paracadutisti 'Tuscania' ed il Centro Cinofili, non ci sia un confronto con le istituzioni e con coloro che vivono sul territorio. Bene ha fatto il sindaco Conti a chiedere un confronto - affermano Massimo Mallegni, coordinatore regionale Forza Italia Toscana, e Raffaella Bonsangue, coordinatore provinciale Forza Italia Pisa - indubbiamente gli interessi di difesa nazionale sono fondamentali e prioritari, ma sarebbe opportuno se non necessario avere maggiori chiarimenti sul presente e sul futuro del nostro territorio. Prima di prendere una posizione di contrarietà pregiudiziale ed ideologica sarebbe, tuttavia, di buonsenso e necessario conoscere il progetto e valutare le effettive potenziali conseguenze di impatto ambientale ma anche i suoi aspetti di possibile positive ricadute sul territorio. Noi non siamo per i no a prescindere, ammiriamo e siamo grati alle donne e agli uomini delle nostre Forze Armate per il loro impegno e sacrificio della difesa dei confini della Nazione e dei nostri interessi e valori nazionali".



"I colpi di coda della pandemia del Covid 19, l’aggressione della Russia in Ucraina, la crisi economica derivante dalle criticità energetiche e dalla già presente difficoltà a reperire materie prime, sempre più costose, nella prospettiva di nuovi assetti geopolitici europei e mondiali, hanno cambiato le priorità dei processi decisionali a tutti i livelli - proseguono Mallegni e Bonsangue - attendiamo di ricevere gli atti ufficiali da parte del Ministero della Difesa e dopo aver raccolto informazioni adeguate a riguardo potremo dare un giudizio sulla proposta di realizzazione della base militare che escluda il rischio di perdere un’occasione per il nostro territorio e la nostra comunità".



"Tutti insieme abbiamo il dovere di occuparci degli interessi dei territori e della popolazione, con estrema attenzione alla transizione energetica da coniugare alla salvaguardia dell’ambiente, con equilibrio. Per noi di Forza Italia l’ambiente è identità e sviluppo e occasione di crescita, anche produttiva non occasione di incoerente conflitto ideologico - concludono - la questione ambientale non riguarda pochi, ma interessa tutti e così le risposte e le proposte possono avere un seguito solo se si ha chiara una visione culturale e sociale del domani, senza ideologie e pregiudizi, ma coinvolgendo tutti gli attori in campo. In attesa di maggiori informazioni sul progetto del presidio militare, con i nostri eletti e dirigenti ci mettiamo a disposizione per discutere del futuro di Pisa e del nostro territorio".