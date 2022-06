No alla base militare: inviata segnalazione alla Commissione europea

"Abbiamo inviato questa mattina, attraverso il nostro gruppo consiliare, una segnalazione alla Commissione europea contro la realizzazione della nuova base militare a Coltano a cui il Governo ha dato il via libera col decreto del Presidente del Consiglio Draghi dello scorso marzo, in quanto siamo davanti a un provvedimento in contrasto con lo stesso diritto dell'Unione". E' quanto annunciano Una città in Comune e Rifondazione Comunista, contrarie sin dal primo giorno alla realizzazione della cittadella militare.

"La segnalazione è stata redatta con la Clinica legale 'Salute ambiente e territorio' dell'Università di Perugia, che ringraziamo per il supporto e la collaborazione - sottolineano le due forze politiche - nel documento inviato, in particolare, si denuncia la violazione del diritto europeo in materia ambientale che, a cominciare della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, prescrive la salvaguardia e il miglioramento della qualità dell’ambiente (art. 37), a tutela della salute umana e nel rispetto del principio di precauzione, subordinando la realizzazione delle politiche nazionali ed europee al rispetto del principio di sostenibilità ambientale (artt. 11, 191-193 del Trattato sul funzionamento dell'UE) e della conservazione degli habitat naturali (direttiva 44 del 1992)".