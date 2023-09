Base militare, sì del tavolo istituzionale: plauso di Fratelli d'Italia e Lega

L'esito del tavolo istituzionale di ieri, 6 settembre, con l'apertura ad una 'caserma diffusa', ha generato la ferma opposizione di molte realtà cittadine. Sul fronte politico, sostenitori dell'attuale progetto, sono gli esponenti di Fratelli d'Italia Maurizio Nerini e della Lega, il senatore toscano Manfredi Potenti.

"Siamo molto soddisfatti per gli esiti del tavolo istituzionale sulla nuova caserma dei Carabinieri a Pisa - afferma il consigliere e capogruppo di Fratelli d'Italia Nerini - ha promosso fin da subito un confronto con Comune, Governo e forze dell’ordine e a quanto pare la nostra scelta sta dando i suoi frutti. Utilizzare strutture già esistenti come il Cisam, senza un ulteriore consumo di suolo e prevedendo una riqualificazione compensativa del borgo di Coltano, della Stazione Marconi e delle Stalle del Buontalenti, sono tutti obiettivi che avevamo scritto nero su bianco nei numerosi atti sulla nuova caserma dei Carabinieri presentati in Consiglio comunale in accordo con il sindaco Conti. Da questi accordi avremo inoltre una grossissima e innegabile opportunità per il nostro territorio con un indotto previsto di circa 6 milioni di euro: più ricchezza e posti di lavoro".

Si schiera poi contro i critici: "Ad opporsi a questa opportunità sono rimasti soltanto coloro che si aggrappano ad un ideologico anti-militarismo. Anche gli ambientalisti non potranno lamentarsi del progetto visto che è prevista la piantumazione di ben 12mila nuovi alberi a Coltano. L’attenzione di Fratelli d’Italia in merito è sempre massima e continuerà ad esserlo".

"Accolgo con soddisfazione l'esito del tavolo interistituzionale del 6 settembre a Roma - ha dichiarato Potenti - che ha visto un primo accordo sull'ipotesi di base diffusa proposta dall’Arma dei Carabinieri sul territorio pisano. Nell'interlocuzione con il Ministero della Difesa, l'amministrazione di Pisa ha saputo tutelare il territorio ed ottenere la riqualificazione dell’area Cisam. Il progetto della nuova base militare diffusa per la scuola dei reparti speciali dell'Arma rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio e per la comunità che ci vive. Un'opportunità, intanto, di maggiore occupazione e maggiore sicurezza con la presenza di uomini e donne in divisa. Un risultato ottenuto anche grazie alle intuizioni ed lavoro del Comune di Pisa. Ma prima ancora che vantaggiosa, questa prospettiva deve rendere orgogliosa la comunità che ospiterà l'Arma".