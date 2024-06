Basi nautiche per il Palio di San Ranieri e Galeone della Repubbliche Marinare: l'intervento

I consiglieri di maggioranza Ciavarrella, Del Rosso, Nerini, Poli, Vouk esprimono il loro apprezzamento per quanto fatto dall’amministrazione Conti per le basi nautiche delle barche del Palio di San Ranieri e dei galeoni delle Repubbliche Marinare.

"Nei giorni scorsi l'assessore allo Sport Scarpa ha aggiornato la prima commissione permanente su quanto fatto dimostrando che negli ultimi 6 anni c’è stato un netto cambio di passo rispetto a quanto fatto dalle Giunte di sinistra - sottolineano i consiglieri - la Barca Rossa utilizza la struttura dei Vigili del Fuoco mentre la Verde è ospite alla Canottieri Arno che così ha potuto aprire la sezione a sedile fisso. Per la barca Celeste è vicina la firma per la concessione della casa cantoniera a Barbaricina con un progetto di oltre 250.000 euro che permetterà gli allenamenti anche in inverno. Per la Gialla, dopo varie riunioni e un sopralluogo è stata individuata un’area dell’AOUP che potrebbe essere acquisita dal Comune e diventare sede nautica. Il prossimo passo sarà un progetto di fattibilità da presentare al Genio civile e all’Autorità di bacino per consentire il collegamento con il fiume Arno. Per le Repubbliche Marinare, 3 galeoni su 4 sono operativi in acqua con gli allenamenti degli equipaggi maschili e femminili in vista delle gare di settembre mentre è in corso il recupero di un capannone della Port Authority per ricoverarli insieme alle barche storiche".

Per Ciavarrella, che presiede la prima commissione, "la regata di San Ranieri e quella delle Repubbliche Marinare sono un patrimonio della nostra città e questa maggioranza farà di tutto perché gli atleti siano messi nelle migliori condizioni per allenarsi e le barche siano propriamente custodite".