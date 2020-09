Bene comune e la carta costituzionale del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Lista Bene Comune organizza un incontro pubblico Mercoledì 16 Settembre alle ore 21:00 c/o la sede del comitato Michelangelo Betti Sindaco in Corso Matteotti a Cascina per discutere insieme di URBANISTICA e DIFESA DEL SUOLO. L'Arch. Franco Giovanni Maria Allegretti, già Dirigente dell'ufficio urbanistica del Comune di Cascina ed autore del Piano Strutturale dell'Amministrazione del Sindaco Cacciamano, presenterà le proposte di BENE COMUNE. La cittadinanza è invitata a partecipare.