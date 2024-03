Capannoli, bilancio di fine mandato per Cecchini: "Risultati significativi"

Si sono tenute nei giorni scorsi le due assemblee, la prima a Capannoli, la seconda a Santo Pietro Belvedere, finalizzate alla rendicontazione di fine mandato di Ariana Cecchini.

La sindaca, attraverso una presentazione fotografica, ha illustrato gli obiettivi raggiunti rispetto alle linee programmatiche approvate ad inizio mandato.

"Numerosi, per non dire pressoché tutti, gli obiettivi raggiunti dall'amministrazione comunale uscente, rispetto a quanto prefissato - si legge in una nota - inoltre, alcuni ulteriori progettualità avviate ed in certi casi concluse, sorte nel corso dei cinque anni: l'avvio della comunità energetica, la progettazione (ed a breve l’avvio dei lavori) della ex scuola elementare del capoluogo, la realizzazione di due parchi giochi. Da ricordare i due anni di pandemia in cui l'ente locale si è dedicato ad attività specifiche che tutti conosciamo. Nonostante questo, il programma proposto dalla sindaca ed approvato dal Consiglio comunale nel giugno 2019 è stato portato interamente a compimento. In particolare il tema dell'edilizia scolastica: tutte le scuole del territorio completamente rinnovate. Un dato molto importante, sottolineato da una slide ben dettagliata, è quello dei finanziamenti intercettati dall'amministrazione comunale negli ultimi cinque anni. Tanti i finanziamenti per progetti rivolti alle scuole ed alle giovani generazioni (bullismo, legalità ecc), contributi per avviare progettualità varie e molti finanziamenti per realizzare investimenti: oltre 7.300.000,00".

"Un dato questo davvero significativo per un Comune delle dimensioni come il nostro - ha commentato la sindaca Arianna Cecchini - che dimostra l'impegno del Comune nel reperire risorse ed allo stesso tempo l'alta qualità dei progetti realizzati".

Presente alle due assemblee anche l'assessora regionale Alessandra Nardini, che ha sottolineato il filo rosso che ha contraddistinto le politiche portate avanti dall'amministrazione guidata dalla sindaca Cecchini: la lotta alle disuguaglianze, la sostenibilità sociale e ambientale, citando gli investimenti in politiche sociali, politiche educative e scolastiche e gli interventi volti alla difesa dell'ambiente.

"Questa amministrazione comunale, grazie a tutte e tutti i componenti della maggioranza che hanno sempre appoggiato queste scelte - ha sottolineato Nardini - ha raggiunto risultati importantissimi: penso agli investimenti in edilizia scolastica e in politiche educative, ma penso anche all'attenzione costante verso le politiche di genere. Voglio fare i complimenti ad Arianna per la capacità e la tenacia con cui l'amministrazione comunale che guida è riuscita ad intercettare ingenti finanziamenti, spesso, ma non solo, arrivati da Regione Toscana. In questi 10 anni si è proseguito nel buongoverno della nostra comunità e questo è stato fondamentale per garantire servizi, opportunità e qualità della vita migliori alle cittadine e ai cittadini di Capannoli e Santo Pietro".