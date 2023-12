Ambiente, traffico, edilizia: il bilancio della Prima Commissione consiliare permanente

Con la seduta di giovedì 14 dicembre la Prima Commissione Consiliare Permanente del Comune ha terminato i lavori riferiti all’anno 2023. Dal momento del suo insediamento il 3 luglio scorso, la Commissione presieduta dal consigliere Angelo Ciavarrella della lista civica Pisa al Centro si è riunita 25 volte per affrontare tematiche inerenti all’ambiente, l’urbanistica, l’edilizia privata, il traffico, il piano delle opere pubbliche, l’edilizia pubblica e l’urbanizzazione primaria.

"Tra gli atti di maggior rilievo su cui la commissione si è espressa in poco più di cinque mesi - spiega Ciavarrella - rientrano la realizzazione del nuovo Polo di Biologia, l’avvio del procedimento del Piano Operativo Comunale, l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del Cottolengo, il Regolamento Comunale per lo svolgimento dei servizi di mobilità a due ruote, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e infine il Protocollo di Intesa per la realizzazione di un nuovo collegamento su ferro tra Pisa e Volterra. A questi provvedimenti si aggiungono le azioni conoscitive portate avanti in commissione per approfondire i progetti e le problematiche presenti sul territorio cittadino".

Il 21 novembre scorso, la prima commissione e un nutrito pubblico di cittadini hanno potuto assistere alla presentazione dei primi risultati degli studi condotti dall’Università di Firenze e dal Genio Civile per la difesa di Marina di Pisa. "Dopo le libecciate di luglio - spiega Ciavarrella - avevo già chiesto di poter ascoltare in commissione i rappresentanti della Regione per avere contezza dei provvedimenti in programma per contrastare l’erosione del nostro litorale. L’incontro si è poi concretizzato solo dopo la mareggiata di novembre e seppur in attesa dei dati definitivi ha fatto un po' di chiarezza su cosa aspettarsi per il futuro. L’avvio dei lavori di somma urgenza per il rifornimento delle celle 1-2-3 e i lavori di demolizione della cella 4 in attesa del suo ripristino non sono sicuramente sufficienti a difendere Marina di Pisa ma vanno nella giusta direzione. Posso garantire che con la commissione vigileremo con attenzione sull’andamento di questi lavori e di quelli che saranno svolti successivamente".

In merito alla sperimentazione della nuova viabilità tra via Garibaldi, via Santa Marta e Lungarno Mediceo, Ciavarrella ci tiene a sottolineare che la situazione è costantemente monitorata a tutti i livelli e che sono in corso tutte le azioni necessarie per rendere il traffico il più scorrevole possibile.