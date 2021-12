Consiglio comunale: lavori a oltranza nell'ultima seduta del 2021

L’ultimo Consiglio Comunale di quest’anno sarà tutto dedicato all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022. S’inizia lunedì 20 dicembre, dalle 9, per poi proseguire, martedì 21 dicembre e mercoledì 22 dicembre, ad oltranza fino al termine dei lavori. Una lunga maratona per i consiglieri comunali che saranno occupati, quindi, per più di tre giorni consecutivi. Anche questa lunga seduta del Consiglio Comunale si terrà da remoto. La relazione introduttiva sarà tenuta dal sindaco di Pisa, Michele Conti. Non mancheranno polemiche. I consiglieri comunali di minoranza hanno presentato, sulle singole proposte, complessivamente 172 emendamenti. Prevista come di consueto la diretta streaming.