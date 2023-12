Bilancio di Previsione: sarà seduta fiume del Consiglio comunale di Pisa

Nuova seduta fiume per il Consiglio comunale di Pisa. Dopo quella dedicata al Documento unico di programmazione del 2 e 3 dicembre scorsi, domani, lunedì 18 dicembre, inizia la discussione per il Bilancio di Previsione. I lavori partiranno dalle 8.30 e si estenderanno a martedì 19 dicembre per poi andare a oltranza. Si tratta dell'ultima assemblea cittadina prima della fine dell'anno.

Ad introdurre il lungo confronto sarà il sindaco di Pisa, Michele Conti. A seguire, sono previsti gli interventi di tutti gli assessori comunali. In sintesi, si tratta di ben 8 proposte. I consiglieri di minoranza hanno presentato 20 emendamenti. Anche questa seduta sarà aperta dai question time.

Il consigliere Francesco Auletta ne ha presentati 3. Il primo sulla base militare, il secondo sul Teatro Rossi e il terzo sul mancato incarico al Comandante della Polizia Municipale. Un question time è stato presentato anche dalla consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) ed è sulla sperimentazione della nuova viabilità sul Ponte della Fortezza.

I cittadini interessati potranno seguire questa seduta del Consiglio comunale in diretta streaming dal canale YouTube dello stesso Consiglio comunale.