I consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce hanno presentato un ordine del giorno, approvato dal Consiglio comunale, in cui hanno chiesto alla giunta di dare maggiore diffusione e visibilità al progetto 'Carta zero' di Sepi. "Si tratta di un progetto - spiegano i consiglieri - che invita i cittadini e le imprese a trasformare la ricezione delle bollette e degli avvisi per posta ordinaria in ricezione tramite posta elettronica. L'adesione può avvenire con una procedura online o con un QR code presente sugli avvisi cartacei".

"Durante un'audizione in Commissione di controllo - proseguono Martinelli, Gionfriddo e Lacroce - l'amministratore delegato di Sepi ha spiegato che dal progetto potrebbe derivare un risparmio potenziale intorno a 1 milione di euro, ma che l'adesione è attualmente molto bassa, pari più o meno a 3mila adesioni su circa 80mila utenze. Ecco perché, con il nostro ordine del giorno, abbiamo voluto chiedere alla giunta di usare i canali di comunicazione istituzionali, stampa, web e social e di coinvolgere le associazioni di categoria per far conoscere di più questa possibilità e per sensibilizzare maggiormente i cittadini e le imprese verso un progetto positivo sul fronte della tutela dell'ambiente e del risparmio di risorse pubbliche".