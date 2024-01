"Come Sinistra Unita per Pisa poniamo all'attenzione del sindaco e della giunta comunale sull'importanza cruciale del doposcuola nel contesto educativo e sociale della città, specialmente per i bambini più piccoli. Evidenziamo il ruolo fondamentale che il doposcuola gioca nella riduzione delle disuguaglianze e nel supporto allo sviluppo dei bambini e delle bambine. L'iniziativa 'Bonus Doposcuola' del 2022, che ha fornito un contributo fino a 300 euro per ciascun figlio a supporto delle famiglie che usufruiscono di servizi di doposcuola, è stata un passo significativo verso l'accesso equo all'istruzione. Tuttavia, emerge la necessità di un ulteriore impegno per garantire la continuità di questo sostegno".

Il gruppo politico di minoranza in Consiglio comunale a Pisa, con il capogruppo e consigliere Luigi Sofia, pone l'accento sul servizio pomeridiano sfruttato da molte famiglie pisane, utile anche in termini educativi, in quanto "questi programmi non solo migliorano il rendimento scolastico, ma promuovono anche l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze educative e contribuendo alla crescita di persone consapevoli e competenti". Per questo chiede che "l'impegno da parte dell'amministrazione comunale per garantire il 'Bonus Doposcuola' sia non solo rinnovato, ma anche ampliato, in modo da raggiungere un maggior numero di famiglie e studenti".

"La riduzione delle disuguaglianze educative e il supporto al percorso di crescita dei giovani cittadini - conclude Sofia - devono rimanere una priorità per la città di Pisa. Il Gruppo Sinistra Unita per Pisa si impegna a lavorare attivamente con il sindaco e la giunta comunale per assicurare che queste fondamentali risorse educative continuino a essere una realtà accessibile per tutti". Per capire la direzione dell'amministrazione è stato quindi promosso nel prossimo Consiglio comunale un question time.