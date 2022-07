'Un brindisi per l’estate' con Forza Italia a Marina di Pisa

Domenica 10 luglio, dalle ore 19.30, sul litorale, a Marina di Pisa, è stata organizzata, dal coordinamento provinciale di Forza Italia, un'apericena presso il

Ristorante Barbarossa (via Litoranea, n. 8). Saranno presenti il Senatore Massimo Mallegni, Vice Presidente del gruppo di Forza Italia al Senato e Commissario Regionale di Forza Italia Toscana e Raffaella Bonsangue, Vice Sindaco del Comune di Pisa e Coordinatore Provinciale di Forza Italia, insieme a dirigenti, eletti e simpatizzanti.

"La serata sul litorale non solo sarà un'occasione per ritrovarci in un clima pre-estivo per stare insieme in vista dei prossimi impegni che ci attendono, ma allo stesso tempo sarà l'occasione per analizzare le sfide che ci aspettano e che siamo pronti ad affrontare con il supporto di tutti. Parleremo non solo dei nostri territori, ma sarà l'occasione per confrontarci su tematiche nazionali insieme ai dirigenti e agli eletti". Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni è possibile contattare il numero 3284166565.