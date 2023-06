Pontedera, la denuncia: "Parcheggio in Piazza dei Funai disastrato dalle buche"

Non usa mezze parole Fratelli d'Italia Pontedera, con Matteo Bagnoli e Antonio Miccoli, accusando l'amministrazione comunale di essere incompetente per le buche al parcheggio di Piazza dei Funai. "Era il 23 gennaio 2023 - scrivono in una nota - quando nel question time avevamo posto all’attenzione dell’assessore Belli la situazione del manto stradale del parcheggio di Piazza Funai. L’assessore Belli ci rispose che il parcheggio sarebbe stato riassestato con l’arrivo della primavera in quanto in periodi con forti precipitazioni atmosferiche era impossibile programmare dei lavori, purtroppo siamo nuovamente a costatare la totale incapacità dell’assessore che si rivela capace solo di fare promesse senza dare risposte ai cittadini, infatti ad oggi il parcheggio non è stato sistemato".

"Presenteremo una mozione - dichiarano gli esponenti di FdI - per chiedere al Sindaco e alla sua giunta non solo di rattoppare il manto stradale del parcheggio, una soluzione tampone e di poca durata, ma di programmare l’asfaltatura della zona, un'azione che avrà effetti duraturi per la cittadinanza e per tutti i pendolari che usufruiscono dell’area".