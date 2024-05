"Arriva il caldo e il piazzale della stazione attende ancora le pensiline promesse"

"Sta arrivando il caldo torrido dell'estate e il piazzale della stazione attende ancora le pensiline promesse". Lo dichiarano in una nota i consiglieri de 'La città delle persone' Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, che hanno presentato sul tema un question time urgente, che tuttavia non sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale di Pisa previsto per domani lunedì 13 maggio. Sul caso in questione, nel giugno 2023, l'amministrazione, facendo il punto sulla riqualificazione svolta nel giorno dell'inaugurazione della nuova Piazza della Stazione, dettagliò che fosse "in corso l'interlocuzione del Comune con la Soprintendenza per progettare le pensiline per proteggere i viaggiatori in caso di pioggia, struttura che sarà prevista anche per l'area taxi".

"Pensiamo - insistono i consiglieri - che si debba provvedere quanto prima a garantire ripari in quel grande spazio esposto. I fondi sono stati stanziati con variazione di bilancio molti mesi fa in seguito alle polemiche emerse in città. L'assessore Latrofa aveva assunto impegni precisi in tal senso, ma cittadini, passeggeri e turisti hanno dovuto superare un inverno piovoso senza pensiline e ci preoccupa che, arrivando i primi caldi, la situazione sia ancora così. Riceviamo infatti molteplici segnalazioni di disagio e preoccupazione in tal senso. Abbiamo subìto, purtroppo, la bocciatura per l'iscrizione del nostro question time ai lavori del prossimo Consiglio in quanto l'imminente avvento del caldo non risulta ad interpretazione del regolamento questione urgente, quindi non se ne discuterà a breve. Il tema resta invece per noi in tutta la sua urgenza quindi, non potendolo fare in Consiglio, chiediamo a mezzo stampa al sindaco e all'assessore Latrofa quando intendono sanare questa situazione di disagio".