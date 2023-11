"Per un PD che sappia cambiare Pisa": il partito chiama a raccolta la città

I promotori dell'appello 'Per un PD che sappia cambiare Pisa' incontrano iscritti, cittadini e associazioni pisane per costruire il programma in vista del congresso comunale. Sarà un’occasione per discutere delle prospettive del Partito Democratico locale e del futuro della città. Verranno presentati i contributi ricevuti nelle scorse settimane, oltre agli interventi dei rappresentanti delle associazioni invitate.

"Una volta il partito pisano aveva forza e autorevolezza che gli hanno consentito di incidere, ad esempio, nel dibattito nazionale sulle politiche ambientali, universitarie, internazionali. Capacità culturali e di visione hanno consentito a Pisa di realizzare progetti di trasformazione della città e scelte di avanguardia, divenuti un riferimento per tante realtà amministrative. Questo è il primo degli obiettivi che un nuovo PD cittadino dovrebbe darsi: una prospettiva per lo sviluppo della città. Per farlo non possiamo che partire dal dialogo con le tre più importanti realtà occupazionali della città: il mondo dei servizi, quello universitario e il sistema sanitario" dichiarano i firmatari dell'appello.

"Una grande città si vede anche dalla capacità di garantire ai suoi cittadini una qualità della vita elevata e per questo Pisa ha bisogno di essere curata dalle ferite e dai tagli della giunta Conti. Tutto questo sarà possibile, solo se sapremo mettere in campo strumenti nuovi. L'idea è di costruire una rete di comunità intorno ai circoli, attraverso cui iscritti e militanti possano confrontarsi costantemente con le esigenze della cittadinanza diffusa, a partire dalle migliori esperienze civiche" concludono i firmatari. Appuntamento al Circolo Arci di Pisanova, mercoledi 15 novembre alle ore 21, in via Vittorio Frascani.