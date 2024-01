Una città in comune apre il tesseramento 2024: "Iniziative, proposte, lotte per costruire insieme la città di domani"

"Tessere nuove trame, collettivamente, per realizzare un tessuto di iniziative, proposte, lotte e costruire insieme la città di domani": con questo importante obiettivo Una città in Comune presenta alla città la campagna di tesseramento 2024 per sostenere economicamente la sua attività politica.

"La nuova tessera riproduce un’opera di Banksy, reinterpretandola. Mentre nell’opera originale la bambina va a sovrapporre elementi decorativi ad una svastica dipinta sul muro, noi abbiamo voluto coprire, con il logo UCIC, le sagome di tre militari in assetto da guerra, a significare il nostro incessante impegno per la pace, il disarmo e la demilitarizzazione delle nostre aree - sottolineano da Una città in comune - in una fase storica in cui la guerra sembra essere l’unica risposta che le nazioni riescono a dare alle crisi internazionali e in cui si torna a parlare di riarmo dell’Europa, vogliamo ribadire più che mai che la strada per la pace sia quella della diplomazia e non quella di rinforzare gli arsenali".

"Per rappresentare il nostro impegno politico abbiamo scelto, tra le tante nostre lotte, quella in opposizione alla realizzazione della base militare nel cuore del Parco di San Rossore e quelle per il riutilizzo a fini sociali delle ex aree militari della città. Non è dunque casuale il luogo scelto per presentare alla città la tessera 2024: è apparso naturale ritrovarci proprio di fronte all’ex distretto 42, luogo simbolo di tante iniziative contro la privatizzazione e la speculazione messa in atto dal piano di recupero dell’ex distretto militare di via Giordano Bruno - proseguono i militanti - ma Una città in Comune è anche tutela del territorio e ambiente, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, giustizia fiscale, diritto all’abitare, trasparenza della macchina comunale: sono questi alcuni dei pilastri della nostra azione politica dentro e fuori il Consiglio comunale, a cui diamo quotidianamente concretezza. Per portare avanti le nostre attività e i nostri progetti, abbiamo bisogno del sostegno di tutte e tutti coloro che li condividono. Lavoriamo insieme per un domani diverso della nostra città".

E’ possibile sottoscrivere la tessera 2024 recandosi presso la sede in via Luigi Bianchi 8, il lunedì a partire dalle ore 21.30, oppure richiedendola all’indirizzo: info@unacittaincomune.it