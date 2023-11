Prosegue la campagna di tesseramento di Pisa al Centro

Nella mattinata di sabato 2 dicembre, in Corso Italia dalle 10 alle 13, l’Associazione Pisa al Centro allestirà un gazebo per continuare l’ascolto dei cittadini e proseguire la campagna di tesseramento. Durante il gazebo saranno presenti i consiglieri comunali e gli assessori di Pisa al Centro, per parlare con i cittadini, di quelli che sono i temi più attuali della politica cittadina, quali ad esempio il Bilancio del Comune, che sarà discusso nelle prossime settimane in Consiglio.

Sarà un’occasione per confrontarsi anche sui provvedimenti adottati e le iniziative intraprese in questi primi mesi da parte del Gruppo di Pisa al Centro. "Questi momenti di incontro e di confronto con i nostri concittadini devono essere la normalità e diventeranno degli appuntamenti fissi, in tutti i quartieri, perché rappresentano il nostro modo di intendere la politica" afferma la Capogruppo Caterina Costa. Che prosegue: "Il Comune è la casa dei pisani, per fare in modo che tutti i nostri concittadini la percepiscano come tale è necessario coinvolgere costantemente le persone e tenerle informate su quanto sta avvenendo in Consiglio Comunale".

A partire dal gennaio 2024 l’Associazione programmerà un calendario di incontri in ogni quartiere della Città. Tutte le informazioni relative all’evento alle attività di Pisa al Centro si possono reperire sui canali social dell’Associazione (FB, Instagram) o tramite email, all’indirizzo (info@associazionepisaalcentro.it).