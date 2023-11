Al via la campagna di tesseramento per il 2024 di Pisa al Centro

L’associazione Pisa al Centro dà ufficialmente avvio alla campagna di tesseramento 2024; l’appuntamento è per giovedì 9 novembre, a partire dalle ore 18.30, presso l’Antico Caffè Toti in via San Martino 104. Con l’avvio della campagna di tesseramento per l’anno 2024, l’obiettivo dell’associazione è quello di fidelizzare l’adesione delle molte persone che in questi mesi si sono avvicinate al progetto fornendo il proprio fattivo contributo, raccogliendo progetti e segnalazioni dei cittadini e svolgendo un ruolo di supporto al lavoro del Gruppo Consiliare, e anche quello di ampliare la base sociale aprendo a tutti coloro che vogliano mettere la propria professionalità e il proprio impegno al servizio della città.

"Per le persone che partecipano all’associazione la città merita una costante attenzione sia per le questioni ordinarie, prima fra tutte le manutenzioni, ma anche per la progettazione di medio e lungo periodo, con particolare riguardo alle grandi opere infrastrutturali e urbanistiche che definiranno la Pisa del futuro" dichiara il vice-capogruppo Lorenzo Vouk.

"Il civismo si sta dimostrando il rimedio più efficace, per combattere la disaffezione alla politica" afferma la capogruppo in Consiglio comunale, Caterina Costa, che aggiunge: "Le persone hanno voglia di partecipare, e al contempo hanno bisogno di vedere che le loro idee, i disagi espressi e le soluzioni prospettate, non solo vengono ascoltate, ma possono concretizzarsi, in progetti realizzabili. Pisa al Centro, con 6 consiglieri e due assessori, è una componente fondamentale del governo cittadino e il secondo Gruppo consiliare più numeroso all’interno del Consiglio Comunale pisano, e intende radicarsi nel tessuto sociale pisano coinvolgendo la cittadinanza nella soluzione dei problemi. Chi ama la nostra città, mette Pisa al Centro". Tutte le informazioni relative all’evento si possono reperire sui canali social dell’associazione (FB, Instagram) o tramite email, all’indirizzo (info@associazionepisaalcentro.it).