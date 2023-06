Sabato 24 e domenica 25 giugno Forza Italia ha organizzato, in tutta Italia, le giornate del tesseramento e, in provincia di Pisa, questi sono gli appuntamenti in programma:

- Pisa, sabato 24 - gazebo in Borgo Stretto, dalle ore 10:00 alle 12:00;

- Pisa, sabato 24 - apertura del comitato, in piazza Solferino, n. 12, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16.30 alle 19:00;

- Cascina, sabato 24 - gazebo presso il mercato dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

- Vecchiano, domenica 25 - gazebo in spazio privato in piazza, dalle ore 10:00 alle ore 12:00

"Per tutti noi è un momento molto particolare, data la recente scomparsa di Silvio Berlusconi e questa due giorni sarà, anche, un appuntamento per rendere omaggio al presidente - sottolinea la coordinatrice provinciale di Forza Italia Pisa Raffaella Bonsangue - andremo avanti e continueremo l’attività politica, con passione, competenza, proprio come avrebbe voluto il nostro presidente, per raggiungere altri, significativi, importanti obiettivi. Non dobbiamo disperdere ciò che Berlusconi, indomito combattente, con tenacia e passione, ci ha insegnato ed ha costruito, con responsabilità, coerenza e concretezza, in questi anni".

"La nostra è una squadra di donne e uomini, un’ottima classe dirigente, il volto di Forza Italia, che si impegna quotidianamente, per far conoscere le proposte e le idee per il futuro del nostro territorio e trasformarle in azioni concrete a favore della comunità. Inoltre, la presenza del comitato, in piazza Solferino, n. 12, a Pisa, è un luogo fisico che dà la possibilità di avere un punto di riferimento, aperto per la cittadinanza, dove potersi incontrare, riunire e programmare i prossimi appuntamenti elettorali ed affrontare le sfide politiche che ci attendono - prosegue Bonsangue - dirigenti, amministratori locali, militanti, iscritti, simpatizzanti, elettori, il vero motore di un partito plurale e moderato come il nostro, sono tutti motivati, con grande entusiasmo e voglia di continuare, per poter meglio affrontare i prossimi appuntamenti elettorali, in primis le elezioni europee del 2024 e le amministrative che, in provincia di Pisa, vedranno coinvolti 26 comuni, senza dimenticare le elezioni regionali del 2025, dove puntiamo alla vittoria, per dare ai cittadini toscani un buongoverno di centrodestra".

"Le iniziative in programma serviranno, oltre che per poter aderire a Forza Italia, anche a confrontarsi con i cittadini, tra la gente, con attenzione alle esigenze delle comunità ed alle istanze dei territori, per dare risposte concrete. Noi di Forza Italia siamo moderati, liberali, cristiani, garantisti, europeisti, atlantisti, Siamo il centro in grado di rappresentare la vocazione e la sensibilità della maggioranza dei pisani, degli italiani - conclude la coordinatrice provinciale - per questo vogliamo crescere, allargare la comunità del nostro partito, guardando al futuro, per continuare a essere i protagonisti del cambiamento".