Elezioni comunali a San Miniato: tutti i nomi dei candidati

Il primo cittadino uscente e quattro sfidanti: la corsa al Municipio di San Miniato sarà animata da cinque candidati. Trattandosi di un Comune con più di 15mila residenti, è possibile andare al ballottaggio.

Come cinque anni fa, Simone Giglioli, sostenuto da 2 liste di centrosinistra (Partito Democratico e Noi per San Miniato), gareggerà contro il candidato del centrodestra Michele Altini (sostenuto da Fratelli d'Italia e Altini Sindaco). Insieme a loro al primo turno si presenteranno alle urne anche Marzia Fattori, ex assessora e sostenuta dalla lista Riformisti per San Miniato, Veronica Bagni sostenuta dalla lista Filo Rosso e Lucio Gussetti, sostenuto dalle 2 liste Vita Nova e Stilnovo.

Elezioni comunali 2024: quando e dove si vota

Le liste e i candidati

Simone Giglioli

PD

Noi per San Miniato

Michele Altini

Fratelli d'Italia

Altini Sindaco

Veronica Bagni

Filo Rosso

Marzia Fattori

Riformisti per San Miniato

Lucio Gussetti

Vita Nova

Stilnovo