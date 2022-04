Il 'Cantiere Aperto' progressista lancia una nuova assemblea pubblica sulla base di Coltano

Si terrà venerdì 29 aprile alle ore 21 presso il circolo Arci di Coltano l’assemblea pubblica organizzata dal Cantiere Aperto delle forze progressiste e del centro sinistra per dire no alla nuova base militare a Coltano. "Sarà un momento di partecipazione e confronto aperto a tutti i cittadini" dicono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Civica Ecologista, Sinistra Italiana ed Europa Verde. "L'area di Coltano su cui si è ipotizzato di realizzare l'intervento, peraltro particolarmente impattante nelle dimensioni, deve rimanere intatta e continuare ad essere sottoposta a regime di tutela. Si tratta infatti di una zona di grande pregio ambientale, per niente marginale nell'equilibrio complessivo dell'area protetta".

"Il Parco è una grande risorsa di questo territorio - insistono i partiti - la fortissima reazione registrata nell'opinione pubblica, sia localmente che su una scala addirittura regionale e nazionale, dimostra quanto negli anni si sia radicata una convinta adesione alle ragioni della sua salvaguardia e della sua valorizzazione. Per i Pisani, e non solo per loro, il Parco è una presenza irrinunciabile e utile, da far crescere e migliorare, ma assolutamente da non ridimensionare e ferire. E' importante che le istituzioni dello Stato mostrino sensibilità e rispetto per questo attaccamento, per le sue ragioni, per le regole stesse che la tutela ambientale richiede. Con la recente riforma degli articoli 9 e 41 la nostra Costituzione afferma la centralità di questa tutela fra i principi fondamentali della Repubblica. Non dobbiamo dimenticarcene".

In attesa del vertice di Firenze del 4 maggio "riteniamo urgente e necessario che le stesse istituzioni, a partire dal Comune di Pisa, si volgano all'ascolto e al confronto pubblico, nelle sedi partecipative e rappresentative, con inclusività e trasparenza. E' necessario anche discutere e agire per la valorizzazione di Coltano con progetti adeguati alle sue potenzialità, cosa peraltro necessaria per altri luoghi e ambiti della città. Il Cantiere Aperto intende fare la sua parte e invita i cittadini a discutere in un'assemblea pubblica, indetta per venerdì 29 aprile, alle ore 21, presso il circolo Arci di Coltano".