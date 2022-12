Carcere Don Bosco: "Situazione sempre più critica: servono interventi strutturali"

Diritti in Comune, nel vuoto del dibattito cittadino, periodicamente elenca criticità e avanza proposte per restituire senso e umanità alla detenzione, a beneficio dell’intera comunità, non solo di chi vive e lavora in carcere. Ci auguriamo che il 2023 sia un anno in cui anche l’amministrazione comunale faccia la sua parte, insieme alla Direzione della casa circondariale, per migliorare decisamente la situazione.

In primo luogo c’è un problema di vivibilità di base. Nonostante alcuni interventi di recupero, il carcere ha molte criticità strutturali e il tasso di sovraffollamento resta alto. Gli interventi educativi e formativi sono ridotti al minimo: le funzionarie giuridico-pedagogiche sono attualmente dimezzate. Molti detenuti con dipendenze non hanno accesso a veri percorsi di recupero: per loro, come per tanti, l’accesso alle cure resta problematico. I luoghi con maggiori criticità sono i reparti giudiziari, nei quali la presenza di persone straniere, molte senza permesso di soggiorno, è alta ma sono assenti forme di mediazione socio-culturale e sono molto carenti i percorsi di socializzazione e di preparazione all’uscita dal carcere. A tutto questo si aggiunge, dai tempi della pandemia, una contrazione dei progetti e della presenza del volontariato che, in altre fasi, ha costituito una risorsa preziosa.