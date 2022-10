I Cobas al consigliere regionale FdI: "All'ospedale Cisanello manca personale, altro che standard ottimali!"

Uno "standard quasi ottimale di 2900 tra infermieri ed operatori socio-sanitari" per l'Ospedale di Cisanello, "se non fosse che ogni giorno il 6-7% degli operatori sono assenti per malattia, ferie, permessi, inabilità temporanea", situazione che porterebbe a carichi di lavoro eccessivi e peggior servizio per i pazienti. E' contro queste parole del consigliere regionale Diego Petrucci che si scagliano i Cobas Pisa Sanità, con Tommaso Como (348 6508827) e Rossella Domenica Carella, che si rivolgono al rappresentante di Fratelli d'Italia: "Lei dove era in questi ultimi quasi tre anni di pandemia, e dove era negli ultimi dieci anni mentre la sanità italiana veniva smembrata da politici corrotti ed incompetenti, a favore di una sanità privata? Lei pensa davvero che le criticità dell'ospedale di Cisanello dipendano dai soggetti assenti per malattia, ferie, o inabilità temporanea?".

"Le assenze da Lei incriminate - scrivono nella nota - sono un sacrosanto diritto dei lavoratori, le assenze andrebbero sostituite con altro personale, e non della stessa unità operativa, con rientri programmati saltando il giorno di riposo, ma questo non viene effettuato perché il personale è carente, ci sono lavoratori che hanno effettuato in questo periodo estivo circa 180 ore per sostituire i colleghi. La carenza di personale sanitario è una piaga perpetrata negli anni da quando la sanità italiana è diventata un'industria che deve dare ricavi, dividendi e consensi elettorali, quali anche Lei oggi sta cercando, è una piaga che ha reso il lavoro di migliaia di infermieri, operatori socio-sanitari e medici, un inferno, a cui purtroppo nessuno vuole porre rimedio".

"Sono anni che noi come sindacato di base Cobas chiediamo un riassetto degli organici del personale sanitario secondo un reale fabbisogno - insiste il sindacato - ma si preferisce assumere a tempo determinato dalle agenzie interinali, creando ancor più disagio e precariato, i dati parlano chiaro, da gennaio a luglio 2022 presso l'ospedale di Cisanello sono state effettuate un totale di 95.454 ore straordinarie più 30.132 ore di lavoro aggiuntivo, per un totale di un milione e settecentomila euro, se il personale fosse 'sufficiente ed ottimale' come dice il Consigliere Regionale Diego Petrucci, questa spesa si potrebbe risparmiare ed investire in maniera migliore magari aumentando gli stipendi da fame degli infermieri ed operatori socio-sanitari!".