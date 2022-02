Caro bollette, l'intervento del consigliere Pasqualino (Lega)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Apprendo con soddisfazione - dice Pasqualino - l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto bollette. Noi amministratori locali, che giornalmente ci confrontiamo con famiglie e imprese, sappiamo bene che senza un concreto supporto si rischierebbe un collasso. Un decreto volto a contrastare il caro energia a sostegno delle famiglie, imprese e comuni. Azzeramento oneri di sistema e riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore gas, rafforzamento dei bonus sociali, azzeramento degli oneri generali di sistema sull’elettricità, voce sotto cui ricadono molte iniziative sia per il miglioramento dell’efficienza energetica che per il sostegno di varie politiche industriali. Secondo i dati forniti dall'autorità per l'energia Arera, nel primo trimestre 2022 l'energia elettrica ha fatto registrare un aumento del 131% rispetto ai primi tre mesi del 2021 e +94% per il gas naturale. Il Decreto varato dal Governo prevede misure a sostegno delle famiglie e delle imprese per far fronte ai rincari e per cercare di contenere i prezzi delle bollette.

A Pisa - continua Pasqualino - si registrano situazioni di disagio molto particolari, aumentate in modo vertiginoso dalla pandemia. Giornalmente riceviamo segnalazioni o richieste di aiuto sia da parte dei diretti interessati che da vicini o amici preoccupati. Qualsiasi rincaro oggi per queste famiglie rischierebbe di essere il colpo di grazia. Come amministrazione abbiamo e stiamo investendo molto per le fasce più deboli, il supporto del Governo -conclude Pasqualino- in questo caso diventa essenziale, la caparbietà della Lega e di Matteo Salvini sta portando i frutti sperati. Siamo contenti come partito di poter agire dall’interno e di poter dare il nostro contributo concreto che risponde alle tantissime esigenze territoriali”.