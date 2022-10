Caro bollette, il grido d'allarme: "Società sportive in difficoltà, serve sostegno"

"Le società sportive del territorio stanno ricevendo bollette da capogiro, con cifre sempre più insostenibili e nel silenzio della politica. È evidente che l’aumento vertiginoso delle bollette energetiche, oltre alle famiglie e alle imprese in drammatica difficoltà, colpisce tutte le società, le strutture, le palestre, i gestori di impianti che offrono un servizio fondamentale per adolescenti e giovani che nell'attività sportiva trovano il loro diritto alla salute, alla crescita, alla socialità, all'integrazione, al rispetto delle regole, insomma al loro benessere e al loro futuro". E' il grido di allarme del consigliere comunale di Pisa del Partito Democratico Marco Biondi.

"Allo stato attuale senza un supporto finanziario straordinario queste società si trovano in grande difficoltà nel rimanere aperte e il rischio di chiusura è evidente, con un danno terribile per il territorio pisano, i gestori, i ragazzi e le loro famiglie - prosegue Biondi - tra poco si apriranno anche le Olimpiadi invernali di Pechino e si parla delle medaglie che gli azzurri potranno conquistare. Senza un supporto ed un aiuto alle società di base, ovvero dove ogni atleta ha mosso i primi passi, rischiano di essere le ultime: per lo sport italiano non c'è futuro se scompaiono le società di base e i presidi sportivi sul territorio".



"In questo periodo in cui sono chiesti sacrifici da parte di tutti bisogna dare l'esempio e avere il coraggio di rinunciare a spese non indispensabili nell’immediato per investire nel sociale e nel bene pubblico, uno dei motori più importanti della nostra ripresa, soprattutto per bambini, ragazzi ed anziani, già in passato fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria del Covid 19 - sottolinea Biondi - il sostegno allo sport e alle società di base è una tematica che va oltre al colore politico e necessita di una responsabilizzazione bipartisan di tutte le forze politiche per fare il bene del territorio. Lo sport ha subito gravi danni recentemente durante l'emergenza sanitaria, servono quindi interventi adeguati volti a sostenere un comparto di straordinaria importanza per tutta la cittadinanza. Per questo - conclude l'esponente dem - come gruppo Pd presenteremo una mozione in Consiglio comunale".