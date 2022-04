Case popolari di Sant'Ermete, Lega, FdI e FI: "Non serve la Commissione d'inchiesta"

Il dibattito politico sui nuovi elementi circa il progetto delle case popolari a Sant'Ermete, al momento con il cantiere dei 33 alloggi bloccato, in attesa di nuovi confronti attesi nel Consiglio Comunale del 12 aprile, non richiede una Commissione d'inchiesta. Lo dicono i capigruppo di maggioranza Paolo Cognetti (Lega), Riccardo Buscemi (FI) e Giulia Gambini (FdI), rispondendo alla richiesta dell'istituto promossa dalla minoranza, come richiesto dal Comitato di quartiere. "La seconda commissione consiliare di controllo e garanzia è la sede idonea per effettuare tutti gli accertamenti relativi ai cantieri degli alloggi popolari, non è necessaria la costituzione di una commissione consiliare d'inchiesta", scrivono in una nota.

"Come forza di maggioranza - proseguono - non ci siamo mai sottratti alla necessità di effettuare verifiche approfondite su quanto accaduto in merito ai cantieri. Siamo stati chiari e fermi nel voler precisare che vogliamo che l'attività istruttoria avviata dalla seconda commissione vada avanti: abbiamo chiesto agli organi competenti tutta la documentazione necessaria per approfondire i passaggi che ci sono stati a partire dal protocollo del 2011 con la Regione Toscana. La sede naturale per portare avanti questa attività è la seconda commissione di controllo e garanzia e, quindi, non è assolutamente necessaria la costituzione di una commissione d'inchiesta e questo non vuol dire che la maggioranza si voglia sottrarre alle proprie responsabilità di forze di governo ma, al contrario, vogliamo continuare e portare avanti il percorso avviato ed approfondire la questione. Ogni altra richiesta è puramente strumentale. Per noi la cosa fondamentale ed estremamente urgente è far ripartire il cantiere fermo e reperire i 10 milioni mancanti dalla Regione Toscana per poter completare questo importante progetto di rigenerazione urbana".