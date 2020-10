Case popolari, il Pd: "Si sfrutti il bonus del 110% sulle ristrutturazioni previsto dal Governo"

Sulla manutenzione delle case popolari, oltre i sindacati, chiedono interventi anche gli esponenti pisano del Partito Democratico. "Il governo nazionale consente di utilizzare il bonus del 110% anche per gli edifici popolari: una misura che consentirebbe di sostituire infissi, rifare cappotti esterni e tette - afferma Mario Iannella, segretario del circolo PD Pisanova - lo stato degli immobili dedicati ad edilizia popolare nella nostra città è, in alcuni casi, penoso. A cadenza periodica registriamo situazioni drammatiche, come quella in via Norvegia di qualche mese addietro, o come i crolli in via Pungilupo di questi giorni. In tutto questo non abbiamo segnali da parte di Apes o stimoli da parte del Comune a intervenire, per accedere al bonus e provare a riqualificare o per risolvere situazioni drammatiche, quanto a vivibilità, che si trascinano da troppo tempo. Serve il comune e l'azienda si attivino quanto prima per dare risposte immediate alle criticità e non buttare via un'opportunità unica di riqualificare e restituire dignità ad alcune delle zone più in sofferenza della città".

"Da mesi - dice il capogruppo in Consiglio Comunale Matteo Trapani - condanniamo questo stato di abbandono dell'edilizia popolare e siamo di fronte a un immobilismo senza precedenti. Da mesi ormai proviamo invano a chiedere un serio intervento. Invitiamo l'assessora al sociale, appena ripresa dalla debacle elettorale che ha certificato la sua sostanziale inadeguatezza a svolgere questo ruolo, a muoversi e lavorare da subito per migliorare la situazione dato che si sono passati due anni solo a fare selfie e articoli oltre a provare a smantellare la società della salute. Oggi le promesse della campagna elettorale non possono rimanere uno specchietto senza azioni con un abbandono dei quartieri e dei cittadini. L'amministrazione si ponga subito l'obiettivo di utilizzare questi bonus per rispondere a molte esigenze sia dell'edilizia popolare che dei suoi impianti sportivi".