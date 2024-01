"Nell’ambito del Protocollo tra Regione Toscana e Governo sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 arriveranno 1,5 milioni di euro per riqualificare gli alloggi popolari del quartiere di Sant’Ermete". Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci.

"Già grazie al nostro intervento - aggiunge - erano ripartiti i lavori di rifacimento delle abitazioni bloccati a causa di un errore della Giunta Filippeschi. L’arrivo di queste nuove risorse ci permetterà di proseguire con serenità nella riqualificazione del quartiere e di rispondere meglio alle richieste di alloggi popolari.

Ringraziamo il Governo Meloni che sta continuando ad investire sul nostro territorio e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli che si è speso in prima persona affinché parte del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinato alla Toscana arrivassero anche a Pisa".