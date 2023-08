"In una zona commerciale come La Rosa di Terricciola, dove sono presenti decine di attività che trainano l’economia locale del comune, non è pensabile trovarsi di fronte a cassonetti così malridotti. Allo stesso tempo non è accettabile che nella zona non sia presente neanche una campana per la raccolta del vetro". I consiglieri comunali di Terricciola SiCura Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Sauro Colombini e Filippo Fiorentini denunciano il caso.

"Purtroppo il problema dei cassonetti in cattivo stato non è una novità a Terricciola e nelle sue frazioni - scrivono in una nota - in questi anni abbiamo presentato numerose interrogazioni al Sindaco, ma la situazione non pare migliorare. Quanto documentato dalle nostre immagini dei cassonetti malridotti in via Salaiola a La Rosa ne è la dimostrazione".

"Sollecitiamo pertanto - concludono - un intervento urgente da parte dell’Amministrazione che ha il compito di segnalare tali criticità alla società che gestisce i cassonetti e i rifiuti. Esigiamo rispetto e serietà nei confronti degli imprenditori locali che hanno deciso di investire a La Rosa e che meritano di avere servizi garantiti e cassonetti nuovi, in buono stato".