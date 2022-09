San Giuliano Terme, dalla Lega a Fratelli d'Italia: i consiglieri Casucci e Bianchi con Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia apre le porte a nuovi ingressi. Antonio Casucci, già candidato a sindaco per il Centrodestra a San Giuliano Terme, e Daniele Bianchi, anche lui consigliere comunale in carica nonché presidente provinciale di 'Fare Verde', dopo aver lasciato la Lega durante la scorsa primavera e dopo un periodo nel gruppo misto, sono confluiti ufficialmente in Fratelli d’Italia.

“Come ha detto la nostra presidente Giorgia Meloni non ci sono più fortini rossi ed inespugnabili in Toscana e anche San Giuliano rientra in quest’ottica. Sono felice di dare il benvenuto nel partito ad Antonio Casucci ed a Daniele Bianchi - dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, durante una conferenza stampa a San Giuliano Terme - il nostro progetto politico si fonda su due piloni: la leadership della Meloni ed una spina dorsale costituita dai consiglieri comunali, dal Comune più piccolo a quello più grande”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i candidati alla Camera per Fdi Giulia Gambini e Matteo Bagnoli.



“Abbiamo formalizzato il passaggio a Fratelli d’Italia. Per noi è un orgoglio entrare in un partito dove la coerenza e determinazione della sua leader generano entusiasmo e passione, per crescere e vincere anche sul territorio di San Giuliano Terme” hanno commentato Antonio Casucci e Daniele Bianchi.