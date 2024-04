Pontedera, cattivi odori a Pardossi: "Depositata una petizione per l'installazione di una centralina"

“Da più di un anno a Pardossi arrivano cattivi odori e l’aria che si respira spesso è urticante in gola. Oggi ho consegnato personalmente in Comune una petizione a firma di 200 cittadini per chiedere l'installazione di una centralina di rilevamento per la qualità dell’aria. E’ evidente che c’è un problema e che le famiglie che abitano nella frazione non sono tranquille per la loro salute, specialmente quelle che hanno bimbi e quelle che hanno soggetti fragili al loro interno”. Lo sottolinea Matteo Bagnoli, candidato sindaco del centrodestra a Pontedera a proposito dei cattivi odori che interessano la frazione di Pardossi nel comune di Pontedera.

“Aver dovuto raccogliere le firme con una petizione è come certificare il fallimento dell’amministrazione comunale che su questo delicato tema ha utilizzato lo stesso approccio che utilizza per la questione Keu: se ne lava le mani e utilizza come scusa il fatto di non avere competenza sulla faccenda. Le persone evidentemente non si sentono ascoltate e hanno dovuto mettere per iscritto la loro legittima paura” aggiunge Bagnoli.

“Un atteggiamento inaccettabile - spiega ancora Bagnoli - abbiamo una frazione con abitanti che respirano aria urticante da un anno. Da un sindaco non ci aspettiamo immobilismo in attesa che altri intervengano, ma che si adoperi per una soluzione sollecitando gli uffici competenti a darsi una mossa”.

“Spero davvero che con questa petizione qualcosa cominci a muoversi, perché anche in questo caso, come per il Keu, la corsa è contro il tempo. Se poi si dimostrerà che questa aria malsana non produce effetti sulla salute saremo tutti contenti, ma se in futuro verrà rilevato che c’è un rischio per la salute allora mi chiedo come potremo giustificare il fatto di aver dovuto aspettare più di un anno senza che nessuno muovesse un dito” conclude Bagnoli.