Cavalli morti a Volterra, Meini (Lega): "E' stato fatto tutto il possibile nelle indagini?"

Il mistero e la sofferta decisione dell'associazione IHP di lasciare Tignano, Volterra, fa porre degli interrogativi alla Consigliere regionale della Lega Elena Meini. "Possibile che nell'evoluto 2021 - scrive in una nota - non si sia stati in grado di capire il perchè diciannove cavalli ospitatisiano deceduti improvvisamente senza un apparente motivo? Dopo anni inevitabile, dunque, la decisione dei responsabili di lasciare l'area di Volterra e puntare a trasferirsi in un altro luogo dove gli equini possano essere più sicuri. Al pari di chi gestisce l'associazione ci chiediamo, dunque, se veramente sia stato fatto il possibile per capire le reali cause di queste morti che, tuttora, purtroppo non hanno una spiegazione plausibile".

"Le indagini e le analisi sono state appropriate e veramente approfondite? - insiste la rappresentante della Lega - con gli attuali mezzi a disposizione della scienza ci risulta davvero incomprensibile, quindi, come non si sia giunti ad una definitiva soluzione della problematica. Insomma il forzato trasloco della onlus è sicuramente una sconfitta per tutti ed anche la politica regionale si deve interrogare se l'impegno sia stato pari e continuativo rispetto alle esigenze del complesso caso."