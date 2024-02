Cariche della Polizia agli studenti, Ceccardi (Lega): "Poliziotti intervenuti dopo un quarto d’ora di insulti e spintoni"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

“Negli scontri di Pisa sono rimasti feriti tre agenti e io non ho sentito nemmeno una parola di solidarietà dal mondo politico nei loro confronti. La solidarietà ai ragazzi invece è stata portata e l'ho portata anch'io, perché sono dei ragazzi di 17 anni che si sono trovati ingenuamente coinvolti in scontri architettati da adulti dei centri sociali che ne hanno voluto fare dei martiri. Spero che questi giovani abbiano imparato a non farsi strumentalizzare da chi vuole fomentare lo scontro e non manifestare il libero pensiero". E' quanto ha affermato l'europarlamentare della Lega ed ex sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, intervenendo a 'Diario del giorno' su Rete 4. "Ribadisco quindi la mia solidarietà agli agenti feriti e confido nel fatto che i video girati dalla Digos e secretati dalla Procura faranno chiarezza - ha proseguito Ceccardi - l’opinione pubblica sta discutendo unicamente seguendo la prospettiva delle immagini delle cariche di alleggerimento, che sono state la risposta all’aggressione dei centri sociali, andate avanti a lungo, contro il cordone delle forze dell’ordine. Quello che è successo prima non è stato trasmesso. La Procura dovrebbe desecretare quei video e quelle immagini, altrimenti si continua ad andare avanti con una narrazione a senso unico”.

“Conosco bene quelle strade e quelle piazze di Pisa e purtroppo mi sembra di tornare a respirare il clima degli anni ’70, un clima che va assolutamente allontanato da noi e scongiurato. Il cordone di Polizia era stato messo per proteggere alcuni obiettivi sensibili, piazza dei Cavalieri, piazza dei Miracoli, la Torre di Pisa e il cimitero ebraico - ha sottolineato ancora nel corso della trasmissione Mediaset Ceccardi - io faccio politica da 20 anni, sin da quando ero una ragazzina, ma non mi sono mai trovata a lanciare oggetti e insulti o a cercare il corpo a corpo contro la Polizia durante una delle moltissime manifestazioni che ho fatto. Le scene degli scontri che hanno coinvolto i ragazzi sono sicuramente brutte e dolorose. Non vorremmo mai vedere gli sfollagenti alzarsi su dei minorenni ma, per onor di cronaca, va ribadito che nelle prime file c’erano anche degli infiltrati dei centri sociali che a Pisa conosciamo bene e da anni. Sono gli stessi che negli anni hanno impedito a chi non la pensava come loro di manifestare le proprie idee, come è accaduto tante volte a me. Io difenderò sempre la libertà di pensiero e di manifestazione ma bisogna farlo seguendo le regole, che devono valere per tutti e assicurano la convivenza civile”.

“A forza di criminalizzare le forze dell’ordine, è chiaro che queste ultime diventano restie ad intervenire - ha concluso l'esponente della Lega - è da anni che gli addetti all’ordine pubblico respirano un clima pesante: il reato di tortura, le body cam... Se non intervengono, vengono accusati di non aver fatto niente, in compenso non appena intervengono, ecco che arriva subito un’inchiesta e finiscono indagati. La verità è che i poliziotti sono intervenuti dopo un quarto d’ora di insulti e spintoni dei facinorosi e degli incappucciati dei centri sociali che hanno tentato di sfondare il loro cordone”.